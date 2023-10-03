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  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👏👏👏Русские бьют нас ...
  • Дмитрий Гурин
    Сразу на ум приходят кадры из фильма "Они сражались за Родину"...............Киев отреагировал...
  • Лев Добрый
    Значит хохлы, как фашисты, достойны больше банды Гитлера!👀👈😜Русские бьют нас ...

Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом — Guardian

Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом — Guardian

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опроверг сообщения, что военно-морской флот Соединенного Королевства будет направлен для защиты судов, вывозящих украинское зерно в Черном море, сообщает в понедельник газета Guardian.

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Комментарии
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Лев Добрый
Дружба дружбой, но табак в разных кисетах!👀😜👈
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