Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

BAZA: В России вырос спрос на уменьшение мужской груди

BAZA: В России вырос спрос на уменьшение мужской груди

Хирурги фиксируют ажиотаж на устранение гинекомастии.Мужчина стали чаще уменьшать себе грудь. Количество запросов на хирургическое устранение увеличенной груди у представителей сильного пола увеличилось на 30% в сравнении с показателями прошлого года, пишет Телеграм-канал Baza.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии