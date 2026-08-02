BAZA: В России вырос спрос на уменьшение мужской груди

Хирурги фиксируют ажиотаж на устранение гинекомастии.Мужчина стали чаще уменьшать себе грудь. Количество запросов на хирургическое устранение увеличенной груди у представителей сильного пола увеличилось на 30% в сравнении с показателями прошлого года, пишет Телеграм-канал Baza.