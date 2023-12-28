В РПЦ приравняли произвольный аборт к убийству

В РПЦ приравняли произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству Русская православная церковь (РПЦ) приравнивает к убийству произвольный хирургический или медикаментозный аборт вне зависимости от того, на каком сроке он был совершен.
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