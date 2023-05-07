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В результате удара по аэродрому Школьный под Одессой уничтожен груз, поставленный странами НАТО

В результате удара по аэродрому Школьный под Одессой уничтожен груз, поставленный странами НАТО

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе, вернее, по аэродрому Школьный. Информацию об этом распространяют российские ресурсы.

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