Офицер Дэвис: Россия не воспринимает всерьез Вашингтон

Заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке вице-президента США, кандидата на пост главы государства от Демпартии Камалы Харрис свидетельствует, что Москве безразлично, кто станет главой Белого дома.
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