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Рустам Минниханов ознакомился с работой производственно-учебного центра на базе ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»

В рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня посетил ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха).

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