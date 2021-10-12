Рустам Минниханов ознакомился с работой производственно-учебного центра на базе ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»

В рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня посетил ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха).