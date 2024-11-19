График отключения электричества в Калуге на 20 ноября

20 ноября в пригороде Калуги отключат электроэнергию из-за монтажа нового оборудования. В среду с 8:00 до 20:00 часов электричества не будет по адресам: Черносвитино, Белая, Карачево, Бабенки, Михалево, Болотное, СНТ Сосновое, СНТ Солнечное, ООО "Все Двери", ООО "Просторы", Магазин "Пятерочка", ул.