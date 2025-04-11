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Последний путь станции: Когда МКС упадёт на Землю и куда теперь летать космонавтам?

Последний путь станции: Когда МКС упадёт на Землю и куда теперь летать космонавтам?

Как скоро человечеству предстоит попрощаться с целой эпохой в исследовании космоса?Схема и сроки затопления Международной космической станции предстоит определить в ближайшие месяцы, заявил космонавт, заместитель генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв.

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