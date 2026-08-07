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Россия обошла три страны ЕС по зарплатам

Россия обошла три страны ЕС по зарплатам

Среднемесячная зарплата в России в 2025 году выросла примерно до 101 тыс. рублей. В пересчёте по паритету покупательной способности (ППС) Россия оказалась выше Греции, Словакии и Венгрии в последнем рейтинге ОЭСР, пишет Bloomberg.

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