Журналист Стюарт задался вопросом, предупреждали ли Байдена о камерах на дебатах

Американский журналист и телеведущий Джон Стюарт после прошедших дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа задался ироничным вопросом, предупреждали ли действующего главу государства о том, что он будет выступать перед камерами.
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