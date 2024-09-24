В Херсонской области полицией задержаны участники группы онлайн-мошенников, обманувшие более 40 человек

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Херсонской области установили личности организатора группы интернет-мошенников и двоих его сообщников.
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