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Экскурсия в учреждение культуры ´Жиличский исторический комплекс-музей´.

Экскурсия в учреждение культуры ´Жиличский исторический комплекс-музей´.

18.04.2024 в рамках реализации календарного плана инновационной деятельности на 2023/2024 учебный год по инновационному проекту ´Внедрение модели формирования культуры межличностного общения детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия´ педагогические работник .

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