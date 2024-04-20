Экскурсия в учреждение культуры ´Жиличский исторический комплекс-музей´.

18.04.2024 в рамках реализации календарного плана инновационной деятельности на 2023/2024 учебный год по инновационному проекту ´Внедрение модели формирования культуры межличностного общения детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия´ педагогические работник .