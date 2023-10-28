В Сибирской академии МЧС России прошла международная конференция по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций

Эксперты из России и зарубежья выступили на международной научно-практической конференции «Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций» в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии