Владимир Кириллов: «С Екатерининской куртины Петропавловской крепости в ближайшее время мы уже снимем леса»

Ориентировочный срок окончания работ – декабрь 2024 года Куда перенесут сигнальные пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, когда завершится реставрация невского фасада крепости и откроют доступ к пляжу.
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