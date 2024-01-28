На Украине уничтожен перспективный немецкий зенитный комплекс Skynex, предназначенный для борьбы с БПЛА и низколетящими целями.
На Украине уничтожен перспективный зенитный комплекс Skynex
Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы, слава богу, что уничтожили.
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3 час.
ВС
"...комплекс Skynex, предназначенный для борьбы с БПЛА..." получил пилюлю от БПЛА. Странный комплекс.?!
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2 час.
виктор матвеев
Чем бы не уничтожили, главное итог - минус один, ждем - минус второй.
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1 час.
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