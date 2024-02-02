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Заключение готово: обнаружили ли у “Пухляша” Дмитрия Красилова в крови следы запрещенных веществ

Заключение готово: обнаружили ли у “Пухляша” Дмитрия Красилова в крови следы запрещенных веществ

Стало известно, что причина смерти “Пухляша” Дмитрия Красилова связана с эндокринопатией. Известно, что причиной смерти талантливого танцора Дмитрия Красилова, известного как “Пухляш”, стала эндокринопатия, вызванная нарушением работы эндокринных желёз.

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