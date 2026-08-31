📹❗️Спутниковый мониторинг испытательного комплекса Лобнор в Синьцзяне (КНР) зафиксировал резкую активизацию строительных работ, что дает основания говорить о подготовке к испытаниям стратегических платформ нового поколения.
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