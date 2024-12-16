Турция направила спасателей в крупнейшую военную тюрьму Сирии

Tele1Tv: Турция послала спасателей в военную тюрьму «Сейдная» на территории САР Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) организовало поисково-спасательную операцию в военную тюрьму «Сейдная» в Сирии, где могут находиться в ловушке люди, информирует телеканал Tele1Tv.