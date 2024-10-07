Ежегодно в первый понедельник октября медучреждения многих стран отмечают Международный день врача. В 2024 году этот день приходится на 7 октября.
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Ежегодно в первый понедельник октября медучреждения многих стран отмечают Международный день врача. В 2024 году этот день приходится на 7 октября.