Нидерланды усилят поддержку Украины на фоне конфликта Трампа и Зеленского

Поддержка Украины со стороны Нидерландов будет так же решительна, как и раньше, несмотря на конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил премьер-министр страны Дик Схоф 28 февраля в соцсети Х.
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