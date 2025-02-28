Нидерланды усилят поддержку Украины на фоне конфликта Трампа и Зеленского

Поддержка Украины со стороны Нидерландов будет так же решительна, как и раньше, несмотря на конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил премьер-министр страны Дик Схоф 28 февраля в соцсети Х.