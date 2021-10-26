Политика как она есть

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Украина не спит и штампует идеи беспрерывно. Даже спасает Европу, предлагая дешёвый транзит - за полцены. Где-то кроется пoдвox.

Украина не спит и штампует идеи беспрерывно. Даже спасает Европу, предлагая дешёвый транзит - за полцены. Где-то кроется пoдвox.

Иллюстрация в свободном доступе Украина не спит - некогда. Работа кипит и днём и ночью. А иначе как ещё объяснить, что буквально за день-полтора она озвучила множество своих мыслей, идей и предложений, направленных в адрес России, Европы и мира.

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Влад Владимиров
Хохлам испорченный свой патефон давным давно, как в таких случаях говорят, уже там надо б поменять. А то ж однообразно так тупить не комильфо...))) Жаль, что у них, увы, нет мозгов, чтоб это все понять.(((

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