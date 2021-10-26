Украина не спит и штампует идеи беспрерывно. Даже спасает Европу, предлагая дешёвый транзит - за полцены. Где-то кроется пoдвox.

Иллюстрация в свободном доступе Украина не спит - некогда. Работа кипит и днём и ночью. А иначе как ещё объяснить, что буквально за день-полтора она озвучила множество своих мыслей, идей и предложений, направленных в адрес России, Европы и мира.
Иллюстрация в свободном доступе Украина не спит - некогда. Работа кипит и днём и ночью. А иначе как ещё объяснить, что буквально за день-полтора она озвучила множество своих мыслей, идей и предложений, направленных в адрес России, Европы и мира.
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