В России выявили резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Оксана Дергач

Если человек стоит возле кассы и не прикрываясь даже чихает.... Практически так же ведёт себя другой пассажир автобуса. То напрашивается вопрос - не врачей ли это проделки, ради прибыли??? А в общем, таких людей необходимо сажать, как минимум, за создание биологической угрозы обществу. Раз заболел - сиди дома, не разноси заразу, вышел - получи в нос памятку!!! Да такую памятку надо ставить, чтобы на будущее желание заражать других, навсегда отпало!