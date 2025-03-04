В России выявили резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Комментарии
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Оксана Дергач
Если человек стоит возле кассы и не прикрываясь даже чихает.... Практически так же ведёт себя другой пассажир автобуса. То напрашивается вопрос - не врачей ли это проделки, ради прибыли??? А в общем, таких людей необходимо сажать, как минимум, за создание биологической угрозы обществу. Раз заболел - сиди дома, не разноси заразу, вышел - получи в нос памятку!!! Да такую памятку надо ставить, чтобы на будущее желание заражать других, навсегда отпало!
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