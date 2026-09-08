Кот Бегемот: история, которую не рассказывал Воланд

Котёнок, которого судьба ещё не нарекла Бегемотом, появился в жизни Тимофея той самой весной, когда Москва-река, ломая лёд, уносила прочь остатки старой чумы, а из сырых переулков Покровки тянуло тревожным предчувствием — будто сам город ждал, чем обернётся эта странная дружба.