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Марнер – 2-й игрок в истории «Торонто» с 2 результативными сериями из 12+ матчей

Митч Марнер – 2-й игрок в истории «Торонто» с 2 результативными сериями из 12+ матчей. Форвард «Лифс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:2).

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