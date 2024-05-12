Прошлой ночью ВСУ совершили ряд попыток террористических атак в четырех областях РФ

Средствами ПВО были уничтожены две ракеты «Точка-У» и шесть БпЛа самолетного типа Как сообщила пресс-служба Минобороны России, прошлой ночью был пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У».