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Петербургский дневник

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Прошлой ночью ВСУ совершили ряд попыток террористических атак в четырех областях РФ

Прошлой ночью ВСУ совершили ряд попыток террористических атак в четырех областях РФ

Средствами ПВО были уничтожены две ракеты «Точка-У» и шесть БпЛа самолетного типа Как сообщила пресс-служба Минобороны России, прошлой ночью был пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У».

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