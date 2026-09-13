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Дочь Алексея Фатеева отметила 21-летие и вместо сцены выбрала геоморфологию

Дочь Алексея Фатеева отметила 21-летие и вместо сцены выбрала геоморфологию

Дочери актёра театра и кино Алексея Фатеева Марии исполнился 21 год. День рождения она встретила не в театральной гримёрке и не на съёмочной площадке, а среди близких — с благодарностью за прошедший год.

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