Дочь Алексея Фатеева отметила 21-летие и вместо сцены выбрала геоморфологию

Дочери актёра театра и кино Алексея Фатеева Марии исполнился 21 год. День рождения она встретила не в театральной гримёрке и не на съёмочной площадке, а среди близких — с благодарностью за прошедший год.
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