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Царьград

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Баскетбольный клуб 'Автодор' сообщил о смерти тренера Арзямова

Баскетбольный клуб 'Автодор' сообщил о смерти тренера Арзямова

Баскетбольный клуб "Автодор" сообщил о кончине бывшего тренера Николая Арзямова на 81-м году жизни. Арзямов внес значительный вклад в развитие саратовского баскетбола и воспитание молодых игроков, оставив неизгладимый след в истории клуба.

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