Баскетбольный клуб 'Автодор' сообщил о смерти тренера Арзямова

Баскетбольный клуб "Автодор" сообщил о кончине бывшего тренера Николая Арзямова на 81-м году жизни. Арзямов внес значительный вклад в развитие саратовского баскетбола и воспитание молодых игроков, оставив неизгладимый след в истории клуба.