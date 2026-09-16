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Царьград

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ЦБ РФ: Индексация тарифов ЖКУ повысит инфляцию до 7% в 2026

ЦБ РФ: Индексация тарифов ЖКУ повысит инфляцию до 7% в 2026

Советник главы Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что индексация тарифов ЖКУ с 1 октября 2026 года добавит 0,7 п.

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