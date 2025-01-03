Исследователи выявили новую связь между болезнью Альцгеймера и герпесом

Ученые обнаружили новую связь между болезнью Альцгеймера и вирусом простого герпеса 1 типа (ВПГ-1). Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Reports, указывают на то, что вирусные инфекции могут способствовать развитию нейродегенерации.
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