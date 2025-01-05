Мост рухнул под поездом в Орегоне

В штате Орегон, недалеко от города Корваллис, произошло обрушение эстакадного моста во время прохождения по нему грузового поезда, сообщает 5 января телеканал KPTV, ссылаясь на представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR).
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