Поручение Путина может спасти Блиновскую: какие шансы

Во время обращения с посланием к Федеральному собранию глава российского государства дал Правительству поручение продумать схему амнистии для мелких компаний, вынужденных в своей деятельности воспользоваться схемой оптимизации налогов.
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