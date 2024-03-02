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  • Иван Иванов
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Поручение Путина может спасти Блиновскую: какие шансы

Поручение Путина может спасти Блиновскую: какие шансы

Во время обращения с посланием к Федеральному собранию глава российского государства дал Правительству поручение продумать схему амнистии для мелких компаний, вынужденных в своей деятельности воспользоваться схемой оптимизации налогов.

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