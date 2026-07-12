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Почему в Европе сифилис стал актуальной проблемой

Почему в Европе сифилис стал актуальной проблемой

Удивительные вещи происходят в XXI веке в центре западной цивилизации – прямо в Европе. Вдруг совершенно средь бела дня опубликованы новые данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

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