Возможная причина крушения космического аппарата «Луна-25» раскрыта

Российская межпланетная станция «Луна-25» могла разбиться из-за неисправности прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л», который до этого не проходил испытания в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Российская межпланетная станция «Луна-25» могла разбиться из-за неисправности прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л», который до этого не проходил испытания в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
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