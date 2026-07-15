Политика как она есть

Евросоюзу (ЕС) и Великобритании следует знать свое место в роли вассалов. Об этом в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.