Дмитриев напомнил ЕС и Британии об их роли вассалов

Евросоюзу (ЕС) и Великобритании следует знать свое место в роли вассалов. Об этом в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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