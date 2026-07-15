Политика как он...
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Политика как она есть

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Дмитриев напомнил ЕС и Британии об их роли вассалов

Дмитриев напомнил ЕС и Британии об их роли вассалов

Евросоюзу (ЕС) и Великобритании следует знать свое место в роли вассалов. Об этом в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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