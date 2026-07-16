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ЕС сохранит потолок цен на нефть из России до 23 июля

ЕС сохранит потолок цен на нефть из России до 23 июля Постпреды стран ЕС договорились сохранить действующий потолок цен на нефть из РФ до 23 июля, пока продолжаются переговоры по санкциям, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
Пора и нам санкции вводить на флот снабжающий ЕС газом и нефтью . чтобы было основание задерживать и даже топить непослушные суда, как ответка на потолок цен на наши ресурсы.
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