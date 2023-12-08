Бастрыкин заинтересовался отчимом, который до смерти забил двухлетнюю девочку в Первоуральске

Ребенок умер от побоев, а мать говорила врачам, что дочь упала с горки. Обвиняемый арестован.Делом об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске лично заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии