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Бастрыкин заинтересовался отчимом, который до смерти забил двухлетнюю девочку в Первоуральске

Бастрыкин заинтересовался отчимом, который до смерти забил двухлетнюю девочку в Первоуральске

Ребенок умер от побоев, а мать говорила врачам, что дочь упала с горки. Обвиняемый арестован.Делом об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске лично заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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