Глава NORAD ван Херк не исключил внеземное происхождение сбитых над США объектов

Американские военные сбили над Аляской, Канадой и озером Гурон неопознанные летательные аппараты. Начальник североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк на брифинге допустил их внеземное происхождение, рассказало РИА «Новости».
Американские военные сбили над Аляской, Канадой и озером Гурон неопознанные летательные аппараты. Начальник североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк на брифинге допустил их внеземное происхождение, рассказало РИА «Новости».
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