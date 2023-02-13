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Глава NORAD ван Херк не исключил внеземное происхождение сбитых над США объектов

Глава NORAD ван Херк не исключил внеземное происхождение сбитых над США объектов

Американские военные сбили над Аляской, Канадой и озером Гурон неопознанные летательные аппараты. Начальник североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк на брифинге допустил их внеземное происхождение, рассказало РИА «Новости».

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