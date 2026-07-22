Пожар на логистических объектах Wildberries стал одним из самых серьезных испытаний для российского рынка электронной коммерции.
WB в огне
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Пожар на логистических объектах Wildberries стал одним из самых серьезных испытаний для российского рынка электронной коммерции.
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