Символ безверия: раскольники планируют захватить все святыни УПЦ

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) намерена полностью захватить Киево-Печерскую лавру, а также перевести все святыни канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под свой контроль, сообщил «Известиям» источник в Верховной раде.
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