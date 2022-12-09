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Тен Хаг об интервью Роналду: «Я смотрел. Он знал о последствиях. Криштиану не говорил мне о желании уйти»

Тен Хаг об интервью Роналду: «Я смотрел. Он знал о последствиях. Криштиану не говорил мне о желании уйти»

Эрик тен Хаг прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду. В беседе с Пирсом Морганом португалец раскритиковал руководство «МЮ» и заявил, что не уважает тен Хага, поскольку тот не уважает его.

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