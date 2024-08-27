Бурак Озчивит прибыл в Россию и встретился со звездой «Слова пацана»

Российский кинематограф сумел переманить известного турецкого актера Бурака Озчивита. Он прибыл в Казань на съемки фильма «Елки-11» и на площадке встретился со звездой нашумевшего сериала «Слова пацана» Рузилем Минекаевым, передает «Стархит».