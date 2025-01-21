Большегрузам «перекрыли» дороги сразу в нескольких районах

Ограничения введены в районах, где ведется добыча полезных ископаемых. Прокуратура Новосибирской области инициировала введение ограничений движения большегрузных автомобилей по автомобильным дорогам местного значения.
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