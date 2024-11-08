Настоящий фурор или полноценное фиаско - Су-57 впервые показал себя за рубежом.

Уже через несколько дней должно состояться одно крайне занимательное событие, в котором одним из основных пунктов является отечественный истребитель 5-го поколения Су-57 - речь об авиасалоне в китайском городе Чжухай.
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