За пять лет в Пушкине и Колпино заменили более 188 километров трубопровода

Этим проектом занимается ГУП «ТЭК СПб» В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за 5 лет ГУП «ТЭК СПб» модернизировало в Пушкинском и Колпинском Петербурга почти треть всего теплосетевого хозяйства.
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