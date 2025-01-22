За пять лет в Пушкине и Колпино заменили более 188 километров трубопровода

Этим проектом занимается ГУП «ТЭК СПб» В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за 5 лет ГУП «ТЭК СПб» модернизировало в Пушкинском и Колпинском Петербурга почти треть всего теплосетевого хозяйства.