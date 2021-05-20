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В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса

Госжилинспекция Челябинской области провела проверку по факту затопления квартиры ветерана труда из Златоуста Халиды Асфандияровой и выявила виновных в потопе: отвечать за безобразия в жилищах пожилой женщины и ее соседей будет управляющая компания.

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