В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса

Госжилинспекция Челябинской области провела проверку по факту затопления квартиры ветерана труда из Златоуста Халиды Асфандияровой и выявила виновных в потопе: отвечать за безобразия в жилищах пожилой женщины и ее соседей будет управляющая компания.