В России создан ИИ, «вычисляющий» администраторов Telegram-каналов

Есть люди, высоко ценящие анонимность, а мессенджер Telegram все еще позволяет достигать этой цели. К сожалению, некоторые из них идут на правонарушения и даже преступления, распространяя токсичную информацию из-под ширмы, ставших популярными ….
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