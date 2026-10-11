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Польские спецслужбы назвали "смертельно серьезной" угрозу покушения на Туска

Польские спецслужбы назвали "смертельно серьезной" угрозу покушения на Туска

RADEK PIETRUSZKA/EPA/TASS Польские спецслужбы максимально серьезно отнеслись к угрозе покушения на премьера Дональда Туска.

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