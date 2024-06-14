Митрополит Лонгин о встрече представителей УПЦ с послами стран G7: Я в шоке

Митрополит Банченского монастыря Лонгин (Жар), который является наместником этого монастыря, выразил своё недовольство по поводу участия митрополита Климента и протоиерея Николая Данилевича во встрече между представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) и послами стран «Большой семёрки».
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