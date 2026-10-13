ЧБК обыграл «Купол-Родники» со счетом 87:78 в Суперлиге

Челябинцы уступали ижевскому «Купол-Родники» шесть очков к большому перерыву, но выиграли третью четверть со счетом 29:15 и победили 87:78.
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