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Царьград

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ЧБК обыграл «Купол-Родники» со счетом 87:78 в Суперлиге

ЧБК обыграл «Купол-Родники» со счетом 87:78 в Суперлиге

Челябинцы уступали ижевскому «Купол-Родники» шесть очков к большому перерыву, но выиграли третью четверть со счетом 29:15 и победили 87:78.

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