Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией Анна КрицкаяВысшая судебная инстанция в России дополнительно напомнила судьям и правоохранителям о том, что полицейские не имею право удерживать граждан без предъявления обвинения.
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией Анна КрицкаяВысшая судебная инстанция в России дополнительно напомнила судьям и правоохранителям о том, что полицейские не имею право удерживать граждан без предъявления обвинения.
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